L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza la possibilità per il Palermo di disputare le partite alle ore 15. Anche la società rosa potrebbe ottenere un rinvio, chiedendo di giocare allo stesso orario del Savoia. Una contemporaneità che, da regolamento della Lnd, è prevista solamente per le ultime tre giornate di campionato, salvo esigenze televisive o relative agli spostamenti aerei. La possibilità di giocare con mezz’ora di ritardo, però, è un’ipotesi che a gran parte dei tifosi rosanero non dispiacerebbe. Non tanto per evitare incongruenze con le partite dei campani, quanto per poter avere una maggiore affluenza allo stadio, considerando che nelle ultime settimane in molti hanno preferito rinunciare a presentarsi sugli spalti nelle ore immediatamente successive al pranzo. Tuttavia, non sembra esserci l’intenzione dalla parte della società di avanzare richieste di questo genere.