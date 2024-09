Gds: “Palermo in ansia per Blin. Torna Lucioni, le ultime dall’infermeria”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sulla situ degli infortunati in casa Palermo.

Nonostante la trasferta vittoriosa di Castellammare di Stabia, c’è un aspetto che desta preoccupazione sia nello staff tecnico del Palermo che tra i tifosi: gli infortuni. Purtroppo, anche questa trasferta ha lasciato il segno, con l’uscita forzata di Blin nel corso del primo tempo, a causa di un fastidio muscolare, probabilmente al bicipite femorale della coscia sinistra. Gli esami strumentali nei prossimi giorni chiariranno la gravità del suo infortunio.

L’infortunio di Blin si aggiunge a una lista già lunga per il Palermo in questa stagione. Sono infatti ben nove i giocatori che, nell’ultimo mese, hanno dovuto fermarsi per infortuni di varia entità, sia di natura traumatica che muscolare. Tra questi, c’è anche il portiere Gomis, la cui stagione è praticamente terminata a causa della rottura del tendine rotuleo. Gli altri, come Baniya, Verre, Di Bartolo e Lucioni, stanno lentamente recuperando.

Un piccolo segnale positivo è arrivato con il ritorno tra i convocati di Appuah, fermo per un problema alla caviglia, anche se non è ancora sceso in campo. Tuttavia, la necessità di una panchina lunga e di qualità si fa sentire, soprattutto in un campionato difficile e lungo come la Serie B.

Blin, sostituito da Ranocchia dopo l’infortunio, lascia così spazio a un giocatore rientrato anche lui da poco. Segre, infatti, è tornato titolare per la prima volta in stagione dopo una lesione al crociato posteriore rimediata durante il ritiro, che lo ha tenuto fuori per oltre un mese. La speranza è che l’infortunio di Blin non sia grave e non lo costringa a saltare troppe partite.

Nel frattempo, Lucioni potrebbe rientrare in gruppo questa settimana e potrebbe essere convocato già per la partita di sabato contro il Cesena. Diversa la situazione per Baniya, che continua a lavorare duramente per recuperare, ma difficilmente sarà pronto per il prossimo incontro.

Anche Verre, che ha già fatto un’apparizione positiva nella partita contro la Cremonese, è in fase di recupero e potrebbe essere un’arma importante per il centrocampo del Palermo. Ora non resta che sperare che la sfortuna si dimentichi dei rosanero, perché in un campionato lungo e competitivo come la Serie B, anche la gestione degli infortuni può fare la differenza nella corsa alla promozione.