Gds: “Oggi si torna al lavoro, Dionisi pensa al Cesena. Come risponderà il Barbera?”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista del Cesena.

Adesso si guarda al Cesena. Il Palermo arriva da tre risultati utili consecutivi, che valgono i sette punti attuali in classifica, grazie a due vittorie esterne contro Cremonese e Juve Stabia, e un pareggio interno contro il Cosenza. Ora c’è un’altra sfida casalinga, questa volta contro un Cesena guidato da un tecnico che conosce bene il Barbera: Mignani, ex allenatore rosanero, torna da avversario con la sua squadra, reduce da un pareggio casalingo per 2-2 contro il Modena. Il Cesena, neopromosso, ha raccolto sette punti come il Palermo, con otto gol segnati e sette subiti.

Dionisi inizierà da oggi la preparazione per la sfida di sabato, con la speranza di recuperare almeno uno dei cinque infortunati, tra cui Blin, che oggi sarà sottoposto a esami medici per valutare l’entità del suo problema muscolare. La settimana sarà cruciale anche per Lucioni, che tenterà di rientrare in gruppo e magari essere pronto per affrontare il suo ex allenatore.

C’è anche curiosità nel vedere come risponderà il pubblico: l’ottimo momento della squadra, con Brunori e compagni in grande forma, potrebbe spingere i tifosi a riempire il Barbera in cerca della prima vittoria casalinga sotto la guida di Dionisi. I biglietti saranno in vendita da oggi e presto si avranno i primi dati sull’affluenza.