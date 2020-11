L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” da un aggiornamento sui numeri relativi al Coronavirus. Secondo il ministero della Salute i nuovi positivi a Palermo sono 258, in realtà potrebbero essere molti di

più.

Si stima infatti che siano almeno il doppio rispetto ai dati forniti

dal bollettino giornaliero tanto che il commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa, arriva a dire che «siamo circondati da positivi».







Ieri su 1.290 palermitani che hanno effettuato il tampone rapido senza scendere dalla propria auto sono stati scovati altri 149 positivi: in totale in

cinque giorni di attività lo screening ha coinvolto 5.580 persone portando alla luce 543 positivi senza nessun sintomo del Covid-169 immediatamente messi in quarantena.