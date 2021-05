L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla stagione del Palermo.

L’uscita dai playoff ha fatto riemergere i rimpianti per un campionato che i rosa hanno buttato via prima ancora di cominciare. “Il settimo posto e il primo turno dei playoff nazionali non possono nascondere la polvere che c’era sotto il tappeto” scrive il quotidiano.





La squadra è stata costruita “sull’azzardo (prestiti, svincolati, giocatori reduci da lunghi infortuni) e aveva troppi difetti per potere aspirare ad un immediato salto in Serie B.