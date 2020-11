L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sullo stato d’animo di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, in vista del derby contro il Catania.

Il tecnico gelese spera di vedere nei suoi la rabbia che contro il Catanzaro non si è potuta trasformare in qualcosa di utile per il risultato. La sensazione di aver subito un torto da parte dell’arbitro ha caricato ulteriormente la squadra.





Il derby contro il Catania rappresenta un crocevia per la svolta.