L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul colpo al Big Bingo di via Molinari a Palermo. Ferito nell’orgoglio come “rapinatore da quattro soldi”, il rapinatore ha confessato: «Però il rapinatore da quattro soldi nel bingo te l’ha messa in c…! Ché mi sono portato 55 mila euro, ce l’ho messa in c…, hai capito?». Chi sia rimasto davvero fregato in realtà è proprio lui, Antonino Cardella, 28 anni, arrestato dalla squadra mobile con altri tre presunti complici, Clizia Bertolino, Angelo Donzelli e Francesco Piano. Nelle intercettazioni emergono anche altri retroscena: Cardella immaginava quasi con piacere il momento in cui sarebbe finito in carcere («io so come si sta in galera»), pensando ai parenti che l’avrebbero salutato, alla solidarietà degli altri detenuti, come simboli di grandezza e non di totale fallimento. «Mi piace a me, questa è la mia vita, stare qua dentro… È la mia vita – ripete ridendo – tutti i parenti giù che ti aspettano, non ti preoccupare! Poi entri in galera, ti fa la matricola: “Perché sei qua?” e tu: “No, per questo e questo”» e continua a ridere. Bertolino è però perplessa e gli chiede: «Ma sei malato mentale? La libertà non ti piace?» e Cardella insiste: «È la mia vita… Scendi dal furgone che ti porta al tribunale e tutti: “Ciao compà”», una frase pronunciata mentre – come annotano i poliziotti, l’indagato «simula di avere le manette e salutare la gente con la mano e poi si sfrega le mani ridendo».