L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Catania.

Dopo tre pareggi consecutivi, ai rossazzurri non resta che “puntare” il Catanzaro al quale contendere la quarta posizione.





«Il derby arriva al momento giusto – spiega il tecnico Raffaele – perché ci dà le motivazioni per esprimerci al meglio e interrompere la serie di pareggi. Ci manca la vittoria, l’abbiamo cercata anche domenica scorsa, ma la fortuna non è dalla nostra parte. I rosa hanno un organico valido, piuttosto che pensare ai loro problemi preferisco risolvere i nostri. Sono però dispiaciuto per l’esonero di Boscaglia. Certo, con gli

spalti affollati sarebbe ben altra cosa, ma per noi resta una partita fondamentale, perché ci può dare la spinta giusta per continuare la rincorsa al Catanzaro. Siamo consapevoli che è una gara importante per la squadra, per la società, per la città. Ci serve la vittoria e basta».