L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul tabù “Massimino” per il Palermo.

Espugnare lo stadio del Catania è un’impresa che manca ormai da 14 anni. L’ultimo successo rosanero risale al 2007, anno in cui il derby di Sicilia tornò in Serie A, balzando agli onori delle cronache per gli scontri che portarono alla morte dell’ispettore Filippo Raciti.





L’ultimo incontro tra le due squadre all’ex “Cibali” risale al 21 aprile 2013: giocavano entrambe in Serie A e il Palermo strappò in pieno recupero un pareggio che tenne vive le speranze di salvezza, poi naufragate, grazie alla rete di Josip Ilicic.