L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’assenza dei tifosi del Palermo dallo stadio “Barbera”.

Un anno senza pubblico. Era il 1° marzo del 2020 quando i rosa ospitarono tra le mura amiche il Nola. Un netto 4-0. Poi la pandemia.





L’unica occasione in cui si è attivata la biglietteria è stata il 19 ottobre, in previsione del match con la Turris in programma due giorni dopo, con 1000 tagliandi a disposizione. Vendita resa vana dal rinvio della partita a causa del focolaio di Covid-19 scoppiato nella squadra rosanero.