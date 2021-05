L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui flop del mercato rosanero.

Somma a settembre ha firmato un contratto triennale (tra i più onerosi, se non il più oneroso di tutto l’organico) e ha concluso la stagione in tribuna per scelta tecnica. Palazzi è passato dal centrocampo alla difesa, senza mai giustificare questo spostamento con prestazioni di livello. Corrado è sparito nel girone di ritorno. Broh è stato altalenante, così come Kanoute e Luperini.





Saraniti ha pagato la consacrazione di Lucca, ma il suo apporto nell’arco dell’intera stagione non è stato determinante. Gli infortuni hanno frenato sia Odjer che Almici.