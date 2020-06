L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si è soffermata sulla situazione dei presidi di emergenza di Palermo, quest’ultimi ripartiti dopo il lockdown legato all’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Dopo settimane con zero prestazioni, la situazione è tornata come prima, anzi, peggio. Ieri tutti i presidi sanitari adibiti all’emergenza hanno “sforato” quota 150 dell’indice di sovraffollamento. Grandi numeri soprattutto a Villa Sofia che ha superato anche il 250 per cento di sovraffollamento.