L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui “fedelissimi” di Boscaglia.

Il tecnico li avrà pure spremuti, ma i risultati parlano per loro. Pelagotti ha evitato il peggio dopo pochi minuti contro il Monopoli. Rauti ha subito il fallo per il rigore trasformato da Almici e al tabellino si sono aggiunti pure Marconi e Saraniti. Tutti nomi che non sono mai usciti fuori dall’undici titolare dello scorso 4 novembre.





Proprio l’attaccante palermitano è diventato intoccabile, prima dell’emergenza sembrava quasi non esserlo. Adesso le reti gli hanno dato la fiducia di cui aveva bisogno.