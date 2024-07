Gds: “Palermo. Giro palla, più difesa e pressing. Ecco i primi «input» di Dionisi”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle scelte di Dionisi.

Dionisi e il suo staff hanno trascorso due settimane per conoscere i giocatori del Palermo e lavorare sui concetti fondamentali della stagione. Durante il ritiro a Livigno, la squadra ha svolto allenamenti intensi e disputato tre amichevoli, culminando con una vittoria contro il Monza. Questo primo periodo ha permesso di fare un bilancio su aspetti positivi e negativi, che Dionisi approfondirà nel prossimo ritiro a Manchester.

Aspetti Positivi

Costruzione dal basso: La squadra ha mostrato disinvoltura nell’uscire palla al piede dalle situazioni difensive, seguendo le direttive di Dionisi.

Organizzazione difensiva: Il Palermo ha subito solo una rete nelle tre partite giocate, mostrando una difesa solida e ben organizzata.

Pressing: La squadra ha applicato un pressing ultra-offensivo, dimostrando armonia tra i reparti e disciplina tattica.

Aspetti Negativi

Infortuni: Problemi fisici per Segre e Stulac, che rischiano di creare difficoltà alla squadra. Squadra incompleta: La manovra offensiva è apparsa macchinosa, in attesa dell’arrivo di un regista come Blin. Situazione di Brunori: Il capitano Brunori è apparso isolato in attacco, e la sua situazione di mercato necessita di chiarimenti per integrarlo meglio nella manovra offensiva. Il lavoro di Dionisi continuerà a Manchester con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la squadra e colmare le lacune evidenziate.