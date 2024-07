Gds: “Palermo, da domani tutti a Manchester. Chiusa ieri la prima fase di prelazione della campagna abbonamenti”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla seconda parte di ritiro del Palermo che avrà inizio da domani a Manchester.

Ancora un giorno di riposo, poi tutti a casa del City Football Group: il Palermo è pronto a sbarcare a Manchester per la seconda parte del ritiro, dopo aver trascorso due settimane a Livigno e usufruito di 48 ore di riposo dopo la bella vittoria in amichevole con il Monza. Dionisi avrà presto a disposizione per la prima volta Nedelcearu e Lund, in vacanza dopo aver partecipato rispettivamente a Euro 2024 e alla Coppa America, ma dovrà ancora fare a meno degli infortunati Stulac e Segre; prossimi al rientro anche Desplanches e Ceccaroni, che negli ultimi giorni si sono allenati parzialmente in gruppo ma non hanno preso parte per precauzione alla gara contro i brianzoli. La prossima amichevole è in programma venerdì, a Chesterfield con il Leicester, mentre la quinta e ultima partita del ritiro si disputerà il 3 agosto a Oxford contro i padroni di casa.

Intanto si è chiusa ieri la prima fase di prelazione della campagna abbonamenti, ovvero quella relativa alla conferma del posto per coloro che avevano sottoscritto la tessera nel 2023/24: domani e mercoledì saranno i giorni dedicati al cambio di posto per soci e Amici rosanero, mentre dal 25 al 30 luglio tale opzione sarà a disposizione di tutti gli altri abbonati; dal 1° agosto prenderà il via la vendita libera.