Gds: “Palermo, Pierozzi è una telenovela. Buttaro ai saluti”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sulla situazione relativa all’arrivo di Pierozzi, una sorta di telenovela estiva.

Damiani non è l’unico in organico al passo d’addio: molto vicina anche la cessione alla Cavese di Fella, che negli ultimi giorni si è allenato a parte e contro il Monza non ha disputato nemmeno un minuto; il Palermo sta ancora studiando la formula del trasferimento con i campani, ma la trattativa dovrebbe chiudersi nel corso della settimana entrante. Oggi intanto sarà il giorno delle visite mediche di Gomez, che si sposterà in Europa dal Sudamerica per poi fare ritorno in Argentina: lo attende il River Plate, cui è stato lasciato in prestito dal CFG fino al 2026, ed è corsa contro il tempo perché il suo esordio possa avvenire già mercoledì.

Chiuso Blin, De Sanctis si concentrerà sul potenziamento di una difesa che ha comunque ben figurato nell’amichevole con i brianzoli: a breve il direttore sportivo parlerà con il Verona per Ceccherini (con un cenno probabilmente pure su Hrustic, sondato nei giorni scorsi) e proverà a risolvere lo stallo creatosi con la Fiorentina per Pierozzi, a lungo atteso invano a Livigno. Più defilata la pista che porta a Rodriguez del Peñarol, mentre in uscita si attendono offerte per Buttaro, che però andrebbe via solo dopo l’arrivo di Lund per non lasciare scoperta la piazzola di terzino sinistro.