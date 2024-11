Gds: “Palermo, gioca e vince due milioni col Gratta e vinci”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sulla vittoria milionaria al Gratta e Vinci a Palermo..

La fortuna ha premiato Palermo con una vincita da due milioni di euro grazie a un biglietto de “Il Miliardario Maxi” acquistato presso la tabaccheria Tabacchi & Tabacchi di via Terrasanta, vicino a piazza Diodoro Siculo. Il fortunato giocatore ha acquistato un biglietto da 20 euro, ottenendo una delle vincite più alte della provincia e dell’intera Sicilia. La cifra è seconda solo alla vincita record di cinque milioni di euro registrata nel 2013 a Lercara Friddi con lo stesso concorso.

L’entusiasmo e l’incredulità regnano nella tabaccheria. Antonio Cipolla, il titolare, ha commentato scherzosamente: “Spero che chi ha vinto si ricordi anche di noi.” La vincita, risalente al 6 novembre, è stata comunicata da Lottomatica solo una settimana dopo, mantenendo come sempre il riserbo sull’identità del vincitore. Cipolla ha ipotizzato che possa trattarsi di un cliente abituale, dato che non sono in molti a comprare biglietti così costosi regolarmente.