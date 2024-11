Gds: “Piscina al Conca d’Oro, c’è il via libera. Firmata la convenzione con il gruppo Zamparini”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sul progetto della piscina al Conca d’oro.

Il progetto della piscina firmata da Andrea Zamparini, che sorgerà dietro il centro commerciale Conca d’Oro, è finalmente pronto per partire. Dopo lunghe trattative, il Comune ha firmato la convenzione che concede il terreno alla società per costruire l’impianto sportivo privato, con la condizione che esso resti accessibile al pubblico fino a giugno 2026, periodo durante il quale la piscina comunale di via del Fante sarà rinnovata.

Il cantiere, già ripulito e livellato, vedrà l’ingresso delle escavatrici tra una settimana, con l’obiettivo di completare la piscina entro 100 giorni. Dopo diversi ritardi e discussioni sull’inserimento di campetti da calcio, il progetto finale prevede una piscina polivalente di 35 metri, campi da padel e una tribuna, ma senza ampliamenti o modifiche per ora. Le spese saranno a carico del gruppo imprenditoriale di Zamparini, in linea con una convenzione stipulata con il Comune che risale al 2009.