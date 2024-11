“Offerta per Leclerc”: tutta colpa di Lewis Hamilton | A Maranello arriva uno tsunami

Succede l’impensabile nel mondo della Formula 1, dove il futuro del pilota monegasco è stato condizionato da un certo Lewis Hamilton.

Manca sempre meno alla conclusione del Mondiale di Formula 1. Tra appena tre gare infatti il campionato sarà finito. Al momento c’è una pausa cominciata dopo la fine del GP del Brasile, e che terminerà quando il prossimo 24 novembre si disputerà la gara di Las Vegas negli Stati Uniti.

Il titolo sembra ormai essere indirizzato totalmente verso Max Verstappen, che ha un vantaggio cospicuo quasi impossibile da recuperare per i suoi inseguitori. Tra questi c’è anche Charles Leclerc, che con la sua Ferrari ha inanellato risultati importanti soprattutto negli ultimi tempi, e che in vista del prossimo anno ha tutte le carte in regola per lottare per la vittoria finale.

Detto ciò però proprio nelle ultime ore sono arrivate delle novità importanti da questo punto di vista. A quanto pare infatti è arrivata una clamorosa offerta proprio per il monegasco, e la colpa sarebbe tutta di Lewis Hamilton. Una situazione incredibile dunque, che ha scatenato il panico in quel di Maranello.

Situazione clamorosa sul fronte Leclerc

Come ben sappiamo a partire dalla prossima stagione il sette volte campione del mondo inglese correrà per la Ferrari. Un colpo incredibile quello messo a segno dalle parti di Maranello, che ha lasciato tutti senza parole. Detto ciò però l’arrivo di Hamilton a Maranello ha scatenato degli scenari sorprendenti.

Uno di questi riguarda la clamorosa offerta mai pervenuta a Charles Leclerc da parte della Mercedes. E la colpa da questo punto di vista è stata appunto tutta di Lewis. Le conferme ufficiali infatti sono arrivate recentemente, e hanno lasciato tutti senza parole.

La rivelazione su Leclerc ed Hamilton

Di recente sono state riportate nel libro di Matt Whyman alcune rivelazioni del Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, riguardanti la sostituzione di Lewis Hamilton. E come confermato dalle sue parole, una delle idee principali per rimpiazzarlo era proprio quella di puntare su Leclerc.

“Non mi ha nemmeno dato il tempo di reagire, ho dovuto chiamare d’urgenza i nostri partner e probabilmente ho perso l’opportunità di negoziare con altri piloti che avevano firmato contratti qualche settimana prima, come Charles Leclerc e Lando Norris. Ci ha messi in una posizione di svantaggio e questo ha avuto un impatto commerciale”.