Gds: "Palermo. Genitore positivo, scatta la chiusura per un altro asilo. Focolaio a Corleone. Il sindaco di Marineo «Stop alle lezioni»"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus nel Palermitano. A Corleone scatta l’allerta per un focolaio dopo un matrimonio con 300 invitati fra cui alcuni insegnanti. Il sindaco della vicina Marineo chiude le scuole per Covid. A Palermo ieri è stato chiuso in via precauzionale l’asilo nido comunale Melograno in via Monte San Calogero. Il provvedimento è scattato dopo che un genitore ha comunicato all’educatrice di riferimento, mercoledì sera, di essere risultato positivo al tampone.