L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla crisi del Palermo. Dalla Puglia arrivano altre conferme, scrive il quotidiano:

“Martin non rientra nei piani, Floriano ai margini. Se è così, sarebbe stato meglio non confermarli e puntare su altri giocatori”.





“Infine Saraniti. Doveva essere il giocatore da cui non si doveva prescindere, nelle ultime due partite ha iniziato dalla panchina per fare posto a Lucca. Beh, nessuno può negare che in questo Palermo ci sia un po’ di confusione”.