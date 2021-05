L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’esaurimento dei vaccini a Palermo.

E’ stata una giornata difficile, di caos e di proteste, per chi doveva vaccinarsi con AstraZeneca. Centinaia di persone sono dovute tornare indietro perché non c’era il vaccino. Le scorte, infatti, si sono esaurite.





Per Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid, non c’è nessun allarme: una fornitura di oltre 5000 dosi di siero anglo-svedese è in arrivo alla Fiera del Mediterraneo. Un’altra è attesa per il 4 giugno.