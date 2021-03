L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla preparazione del Palermo verso la sfida contro il Monopoli.

Filippi ha sperimentato l’arretramento di Broh in difesa (in una linea a tre completata da Somma e Marconi). L’ex Sassuolo ha fatto da raccordo col centrocampo, composto da Odjer, De Rose e Valente, con Silipo esterno aggiunto a sinistra e Floriano-Saraniti in avanti.





Nell’altro schieramento, Palazzi al fianco di Marong (linea a quattro con Almici e Crivello esterni), mentre Luperini ha fatto coppia in mediana con Martin. Nel tridente spazio a Kanoute, Lucca e Santana.