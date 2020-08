L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul nuovo interesse di Massimo Ferrero nei confronti del Palermo. L’attuale proprietario della Sampdoria vorrebbe tendere la mano ai soci del Palermo, con la possibilità di concretizzare l’aiuto sotto forma di operazioni di mercato.

Potrebbero arrivare in Sicilia alcuni giovani o giocatori che non rientrano nei piani della Sampdoria. In blucerchiato militano anche i palermitani La Gumina e D’Amico.