L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del talento Da Graca.

Con il debutto mercoledì sera in Coppa Italia contro la Spal, Cosimo Marco Da Graca è diventato il quinto calciatore

palermitano nella storia a giocare con la maglia della Juventus.





Bisogna tornare indietro di 52 anni per vedere il primo giocatore nativo di Palermo in bianconero: si tratta di Giuseppe Furino. Cresciuto nel vivaio della Juventus, dopo un anno al Palermo nella stagione 1968-1969 chiusa dai rosanero all’undicesimo posto in classifica, Furino tornò a Torino per debuttare con la prima squadra bianconera. Anche Leandro Rinaudo, che attualmente lavora per il settore giovanile del Palermo, ha vestito la maglia della Juventus nella stagione 2010-2011.