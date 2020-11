L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rientro di quattro calciatori del Palermo.

Nella seduta di ieri la conta degli assenti che va avanti ormai da giorni si è limitata a cinque nomi: Luperini, Lancini, Somma, Santana e Marong. Il resto del gruppo ha partecipato alla prima seduta di preparazione verso il derby. Boscaglia ha potuto contare su Fallani, Martin, Silipo e Floriano.





Fatta eccezione per il vice di Pelagotti, gli altri tre rientranti potrebbero battagliare sin da subito per una maglia. Non ha molte chance il francese.