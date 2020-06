L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul toto-allenatore in casa Palermo. Boscaglia potrebbe essere tentato dall’idea di tornare in Sicilia. Un altro che ha vinto in C è Fabio Caserta, ma sulle sue tracce ci sono anche club di Serie B. Tra i desiderati anche Italiano dello Spezia. Sono stati avviati dei contatti anche con Gianluca Grassadonia, ex Catanzaro, mentre rimane in seconda fila l’ipotesi Calori.