L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Ricciardo e Sforzini destinati all’addio, rebus per Santana. Si sonda il nome di Daniel Ciofani esperto centravanti della Cremonese, club nel quale gioca anche il trequartista Antonio Piccolo, nome già finito nei taccuini rosanero in inverno per il mercato di riparazione. In attacco cambierà tutto, ad eccezione di Floriano.