L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul mese di giugno, fondamentale per la promozione in C del Palermo. Il Consiglio federale si riunirà lunedì prossimo. La LND può vantare sulla maggioranza al momento di votare, vista la folta rappresentanza. La certezza del ritorno in C aprirà altri scenari sull’area sportiva. La squadra rosanero mira al doppio salto, obiettivo dichiarato ma non facile da centrare.