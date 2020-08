L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla panchina del Palermo. Secondo il quotidiano il Palermo dovrebbe essere la Juventus (o l’Inter) della Serie C. Preoccupa che al 3 agosto non ci sia un allenatore. “Se davvero tutti quelli che sono stati contattati hanno paura, un motivo deve esserci ed è perché, probabilmente, non sono stati convinti dai programmi tecnici e dalla proposta economica” rimarca.

E’ difficile trovare un allenatore top e il rischio è quello di doversi accontentare di una “undicesima” scelta che accetti la scommessa, senza alcuna certezza che sia vincente.