L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla mini-rivoluzione a Palazzo delle Aquile. Arriva una nuova area dedicata ai cimiteri, un rafforzamento delle verifiche in chiave anti-corruzione nelle aziende partecipate. Il drammatico guaio delle bare senza sepoltura non è mai stato superato. Ai Rotoli si respira ancora la stessa aria emergenziale, ma il sindaco dopo le dimissioni dell’assessore Roberto D’Agostino vuole tentare di risolvere in tempi brevi il problema mantenendo per sé la delega.

Da qui lo sdoppiamento: si lascia autonoma la Ragioneria generale che manterrà i Tributi. La nuova area avrà invece competenza anche sulla sanità, farmacie, sul canile e sui mercatini (questi ultimi tre prima erano del Suap). Come a dire che i mercati sono una specie di bene da tutelare, gestire e fare fruttare.