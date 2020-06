L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione societaria del Palermo. I due soci sono in fase di studio. Non ci sono offerte concrete da parte di possibili nuovi investitori. Gli interessamenti nei giorni scorsi non sono mancati (su tutti, Tacopina e Ferrero), ma Di Piazza non ha fretta e non intende fare sconti.