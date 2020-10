L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sospensione della ZTL notturna a Palermo.

È stato una sorta di atto dovuto, come ammette l’assessore Giusto Catania, che conferma invece il mantenimento della zona a traffico limitato diurna, «dal momento che stiamo continuando a monitorare il traffico e malgrado le scuole chiuse e l’incremento dello smart working non abbiamo registrato una riduzione rilevante di traffico. Diverso è il caso della Ztl notturna, che non ha motivo di esistere al momento visto che non c’è traffico di notte e nemmeno il servizio di trasporto pubblico aggiuntivo…».





La decisione scontenta molti «Mantenere la Ztl di giorno nel pieno della seconda ondata Covid è una scelta insensata e incomprensibile», dicono i consiglieri di Italia Viva e Sicilia Futura-Italia Viva Dario Chinnici, Gianluca Inzerillo, Francesco Bertolino, Paolo Caracausi, Carlo Di Pisa, Caterina Meli, Giuseppina Russo e Ottavio Zacco.