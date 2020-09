L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul crac del vecchio Palermo.

«Affonda le sue radici nella gestione Zamparini», è questo il giudizio della Corte federale d’appello, che lo scorso 3 settembre ha ribaltato la sentenza sportiva di primo grado inibendo l’ex patron per 5 anni. Rino Foschi rimane l’unico estraneo ai fatti per la giustizia sportiva. Per la Corte «appaiono evidenti le principali responsabilità di Walter Tuttolomondo», unico insieme a Zamparini ad essere stato inibito per 5 anni. Per la Procura federale Arkus Network ha causato «danni per circa 30-35 milioni di euro».