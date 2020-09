L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Mamadou Kanoute, attaccante del Palermo: «Se sono venuto qui è perché c’è un progetto importante e col Palermo si può arrivare lontano. Ho fatto questa scelta per raggiungere la Serie B e magari anche la A, stiamo parlando di una piazza importante che merita di arrivare lì. Posso solo pensare ai giocatori passati da qui: Dybala, Cavani, Toni, Vazquez… Quando mi hanno cercato – prosegue – non ci ho pensato due volte. Questa è una realtà che conoscono tutti a livello mondiale, una piazza devastante, bellissima. Giocare qui sarebbe un onore quasi per chiunque. Auteri? Per me è stato molto importante, mi ha fatto capire tante cose. Devo ringraziarlo, sarà un’arma in più per il Bari, ma spero di fargli una doppietta quando ci incontreremo (ride, ndr). Sono pronto al cento per

cento, l’allenatore lo sa. Nell’ultima settimana a Catanzaro non mi

sono allenato, ma voglio dare il massimo per entrare in forma. Lì davanti

posso giocare ovunque. Dovrei migliorare di più sotto porta, ma farò

il massimo. L’obiettivo più importante è quello della squadra, devo

fare bene per il Palermo. Poi i gol arrivano da soli».