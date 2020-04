L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli errori contenuti nelle domande per richiedere i buoni spesa. Per molti si rischia uno slittamento dell’erogazione del beneficio se non provvederanno in tempo a rimediare. Su circa 8.000 «pratiche» quasi 1500 riportando una mail che il sistema non riconosce. Inoltre, circa mille delle domande risultano con un codice fiscale sbagliato, mentre altre posizioni sono da scartare perché il richiedente non risulta residente in città. Si cercherà di porre rimedio inviando un sms al numero di telefono associato. Il messaggio inviterà l’utente ad andare sul sito della protezione civile che il webmaster adatterà, per completare la procedura in un’unica soluzione. «Il Comune ha messo in piedi una incredibile macchina organizzativa, sostenuta – spiega Leoluca Orlando – da un gruppo di dirigenti ed impiegati che con grande spirito di abnegazione lavorano ormai da una settimana almeno 15 ore al giorno. Vedere che una parte di questi sforzi viene vanificata dalla disattenzione dei potenziali beneficiari è scoraggiante, ma nonostante questo ci attrezziamo anche per andare incontro anche a chi è più sbadato».