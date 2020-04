L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui possibili furbetti che potrebbero trasgredire le regole a Pasqua. A far sperare la ripresa è l’ultimo dato sui decessi (525), il numero più basso dal 19 marzo ad oggi. Continuano a diminuire gli accessi in terapia intensiva. Numeri meno confortanti sul nuovo aumento di guariti. Dunque non bisogna abbassare la guardia», avverte Borrelli in vista delle giornate di Pasqua e Pasquetta, giorni in cui si rischia un nuovo record di «furbetti» pronto ad essere scongiurato con l’aumento di controlli in quelle date. Le persone denunciate sabato dalle forze di polizia per i divieti sugli spostamenti sono state 9.284 mentre venerdì, il giorno precedente, erano state 8.187. Dall’11 marzo, data di inizio delle prescrizioni, le contestazioni alle persone per violazioni ai divieti anti-contagio sono state 176.767.