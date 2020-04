L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Girolamo Rubino, avvocato e delegato della Società italiana avvocati amministrativisti: «Ordinanza del Sindaco di Messina? Il sindaco ha il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti, con atto motivato, nel rispetto del principio generale e di fronte a gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza. Ma benché siamo nel mezzo dell’epidemia ho il sospetto che in questo caso il sindaco abbia travalicato poteri e competenze locali. Come previsto ha trasmesso l’ordinanza al prefetto che a mio avviso la impugnerà prima che entri in vigore mercoledì. La previsione di un obbligo preventivo di comunicazione dello spostamento si pone in evidente contrasto con le previsioni nazionali, secondo le quali è possibile spostarsi in altri Comuni in casi di assoluta urgenza, poiché proprio per i casi più urgenti non sarebbe possibile dare la predetta comunicazione. Allo stesso tempo non possono essere previste limitazioni agli spostamenti che sono espressamente consentiti dalle misure nazionali».