L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’arrivo in Sicilia di 3 milioni di mascherine chirurgiche provenienti dalla Cina. Per le FFP2 ed FPP3 bisognerà attendere qualche giorno. Verranno riforniti tutti i Covid Hospital e i pronto soccorso, poi i normali ospedali, le Rsa, le residenze per anziani e le Asp. La distribuzione inizierà stamattina in tutta la Sicilia. E’ previsto anche un terzo cargo che porterà in Sicilia i ventilatori per le terapie intensive e sub intensive. «Ci son volute più di due settimane di lavoro e confesso che fino all’ultimo abbiamo temuto che l’importante acquisto potesse saltare. Nel frattempo abbiamo avuto contatti anche con aziende siciliane e spero che presto arrivino altri analoghi risultati», afferma Musumeci.