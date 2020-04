L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle denunce per inosservanza dei provvedimenti delle autorità a Palermo e provincia. Una donna di 44 anni della Kalsa è stata arrestata per stalking. Secondo l’accusa negli ultimi mesi si era resa responsabile di continui atti persecutori nei confronti dell’ex compagno, pure lui di 44 anni, residente nello stesso quartiere. Ma sabato sera la situazione è precipitata, lei si è piazzata sotto la casa dell’ex compagno, sfidando qualsiasi divieto. Urla, imprecazioni, sentite anche dai vicini, ma nessuno le ha aperto la porta. L’ex compagno ha raccontato agli agenti il comportamento della donna dopo la fine della relazione. E forze dell’ordine in azione pure a Villabate dove un giovane di 29 anni si è barricato in casa, minacciando anche i familiari, dopo avere preso una multa perché sorpreso a girare per strada senza un valido motivo. Il ragazzo a quanto pare soffre di disturbi nervosi e soltanto la lunga mediazione fatta dal comandante della compagnia dei carabinieri di Misilmeri ha evitato che la situazione degenerasse.