L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni del nuovo acquisto rosanero Niccolò Corrado: «Sono molto felice di essere qui – dichiara il difensore al suo arrivo – soprattutto per la scelta che ho fatto. Al di là della categoria, questa è una piazza importantissima. Nonostante mi avessero chiamato diverse società di Serie B, questa era la piazza più importante».

Nel mentre, si è aggregato al ritiro Doumbouya che sosterrà un periodo di prova. La società di viale del Fante prova anche a chiudere con la Fiorentina per il 20enne Beloko. Per l’attacco il nome in pole è quello di Corazza, ma la dirigenza rosanero ha anche avuto contatti con l’agente di Vano del Carpi.