L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle nuove regole per le attività commerciali. Revisionato qualche settimana fa, ma è già vecchio. Il regolamento sulla concessione del suolo pubblico ai locali adibiti alla somministrazione di cibi e bevande sostanzialmente non regge più. Quei 50 metri quadrati di spazio esterno concessi ai locali in aree pedonali, e i 36 metri quadrati nelle altre zone della città, appartengono al mondo di ieri. Nel pianeta della pandemia e della distanza sociale, quello in cui non si sa nemmeno se serve la mascherina per accedere alle spiagge, pensare di confinare in stretti dehors gli avventori coraggiosi di questa estate è impensabile. Per questo fra i consiglieri comunali con un giusto tempismo in vista dell’allentamento delle restrizioni, si è aperta una discussione su come adattare ai tempi nuovi, le vecchie regole.