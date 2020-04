L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Antonio Gristina, presidente e amministratore delegato di Monello Italo Belga, circa l’organizzazione della stagione balneare: «Al momento le norme ci permettono solo interventi per la manutenzione e la pulizia delle spiagge. Il protocollo sanitario sarà fondamentale per capire se le cabine ci saranno. Il nodo da sciogliere riguarda quello delle misure di sicurezza da adottare in spiaggia. Oggi la distanza tra gli ombrelloni si aggira sui tre metri e noi pensiamo di aumentarla di circa un metro, un metro e mezzo».