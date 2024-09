Gds: “Palermo, contro la Juve Stabia restano fuori Brunori, Blin e Insigne? Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e le scelte di Dionisi in vista della Juve Stabia.

La risalita in classifica del Palermo è un percorso lungo e pieno di ostacoli, e per farlo bisogna iniziare a vincere subito. La trasferta a Castellammare di Stabia, nonostante sia solo la quinta giornata di campionato, rappresenta già uno snodo cruciale per le ambizioni della squadra.

Dionisi è consapevole di questo e, nonostante gli infortuni che hanno colpito diversi giocatori importanti, dovrà trovare il giusto equilibrio per affrontare la capolista Juve Stabia. È improbabile che riesca a recuperare nessuno degli infortunati, con Lucioni che potrebbe essere una delle poche eccezioni, ma per il resto la rosa sarà simile a quella vista nelle prime uscite stagionali.

Uno dei pochi punti fermi è Desplanches, che ha confermato il suo ottimo stato di forma con due solide prestazioni con l’Italia Under 21, in particolare contro la Norvegia. La sua posizione tra i pali è salda. In difesa, Dionisi dovrebbe confermare la coppia di centrali Ceccaroni e Nikolaou, entrambi mancini, mentre il giovane Nedelcearu, che sta ancora recuperando con l’uso di una maschera facciale protettiva, e Peda, di rientro dall’Under 21 polacca, siederanno in panchina. Le fasce difensive, però, potrebbero subire delle modifiche: sia Diakité che Lund sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali solo mercoledì, dopo lunghi viaggi, e uno dei due potrebbe essere sostituito da Pierozzi. Lund, in particolare, rischia di perdere il posto a causa di un inizio di stagione non ottimale.

A centrocampo, il terzetto dovrebbe essere composto da Segre, Gomes e Ranocchia, con Blin pronto a lasciare il posto da titolare a Ranocchia, che ha debuttato contro il Cosenza. Saric, che dovrebbe tornare in gruppo all’inizio della prossima settimana, non sarà disponibile per questa partita, mentre per Appuah, Baniya e Verre i tempi di recupero si preannunciano più lunghi. In attacco, Dionisi sembra orientato a fare i maggiori cambiamenti. L’unico sicuro del posto è Di Francesco, nonostante l’ottima prestazione di Di Mariano contro il Cosenza, con tanto di gol, che ha interrotto un digiuno durato un anno e mezzo.

Le decisioni più importanti per Dionisi riguardano due posizioni chiave. La prima è sulla fascia destra, dove Le Douaron è pronto a prendere il posto di Insigne. L’attaccante francese, acquistato per 4 milioni di euro dal Brest, scalpita per dimostrare il suo valore fin dal primo minuto. La seconda questione riguarda il centro dell’attacco, dove si potrebbe ripetere quanto visto a Cremona, con Henry che potrebbe partire titolare al posto di Brunori. L’ingresso di Henry contro il Cosenza è stato decisivo: ha avviato l’azione dell’1-1 e ha realizzato il cross per il gol del 2-1 poi annullato a Di Mariano. Per Brunori, che ha giurato amore al Palermo a fine luglio, questa sarebbe la seconda esclusione in tre partite, un segnale che dovrà riprendersi il posto con prestazioni di alto livello, anche se ciò potrebbe significare iniziare dalla panchina.