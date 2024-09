Corriere dello Sport: “Arriva il Palermo, Juve Stabia con la spinta del Menti, già esauriti diversi settori”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che domani sarà impegnato in casa della Juve Stabia.

Dopo il pareggio contro il Frosinone, Pagliuca aveva accolto con favore il primo turno di riposo, utile per gestire le energie e permettere il recupero di alcuni giocatori non al meglio della condizione. Il club, nel frattempo, ha sfruttato i giorni senza gare per completare i lavori e ottenere l’agibilità dello stadio Menti. Nonostante il salto di categoria e i numerosi cambiamenti che ne sono seguiti, la Juve Stabia ha mantenuto le sue buone abitudini. I principi cardine della squadra rimangono l’animo battagliero e la riconquista immediata del pallone, accompagnati da un’immutata compattezza difensiva. Nelle prime quattro gare di campionato, la squadra ha subito solo un gol (quello dubbio del barese Ricci) e ha concesso pochissime occasioni agli avversari.

Uno dei protagonisti della solidità difensiva è il portiere Thiam, seguito per tutta l’estate dal direttore sportivo Lovisa e rientrato alla Juve Stabia con la maglia numero 20. «Sono felicissimo di essere tornato alla Juve Stabia; sudare la maglia è il minimo che possa fare per ripagare la fiducia di società e tifosi», ha dichiarato Thiam, con grande umiltà e determinazione nel voler migliorare le sue statistiche.

Oltre alle certezze consolidate, la Juve Stabia ha visto anche alcune scelte sorprendenti rivelarsi vincenti. Pagliuca, che potrebbe presto firmare un prolungamento di contratto, ha cambiato l’assetto tattico della squadra, passando a un 3-4-3 attento ma offensivo, in questa fase preferito al tradizionale 4-3-3. Il cambiamento è stato subito assimilato dai giocatori, tra cui Bellich e compagni, grazie anche all’integrazione immediata dei nuovi acquisti come Floriani Mussolini, Rocchetti, Ruggero, Varnier e alla crescita di Folino. Quest’ultimo, in particolare, è stato una delle scommesse del club, che ha rinunciato al veterano Bachini per puntare su di lui.