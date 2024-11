Gds: “Palermo-Cittadella. Le probabili formazioni”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle probabili formazioni del match di oggi tra Palermo e Cittadella.

Il Palermo si prepara ad affrontare il Cittadella al “Renzo Barbera” con l’obiettivo di sfruttare al massimo il fattore campo e dare continuità agli ultimi risultati positivi. Dionisi conferma il suo 4-3-3, puntando sulla solidità difensiva e sulla velocità degli esterni d’attacco. Tra i pali ci sarà Desplanches, protetto dalla coppia centrale Nedelcearu-Nikolaou. Sulle fasce, spazio a Pierozzi a destra e Ceccaroni a sinistra, quest’ultimo in vantaggio su Lund. In mezzo al campo, il trio composto da Gomes, Segre e Verre, con quest’ultimo chiamato a dare qualità e creatività alla manovra.

In attacco, Le Douaron dovrebbe partire titolare come punta centrale, sostenuto sugli esterni da Insigne e Di Francesco, con Brunori e Henry pronti a subentrare dalla panchina.

Il Cittadella di Dal Canto, invece, scenderà in campo con un 3-5-2. In porta ci sarà Kastrati, mentre la difesa sarà composta da Carissoni, Pavan e Salvi. A centrocampo, Amatucci e Branca agiranno ai lati di Tronchin, con Masciangelo e Vita sugli esterni pronti a supportare l’azione offensiva. In attacco, spazio alla coppia Rabbi-Magrassi, con il compito di mettere in difficoltà la retroguardia rosanero.

La sfida è affidata all’arbitro Fourneau di Roma, con il match in programma alle ore 15 trasmesso su Dazn. La presenza dei tifosi rosanero sarà fondamentale per spingere il Palermo verso un risultato positivo, in una partita che si preannuncia combattuta.