Gazzetta dello Sport: “Palermo-Cittadella, le probabili formazioni”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Palermo si appresta a scendere in campo contro il Cittadella con l’obiettivo di sfruttare al massimo il “fattore Barbera” per dare una svolta alla stagione. La formazione di Dionisi punta a confermare i progressi recenti e a consolidare la propria posizione in classifica, approfittando del sostegno del proprio pubblico. Anche il Cittadella, guidato da Dal Canto, arriva al match con l’obiettivo di risollevarsi in un momento difficile, pur consapevole delle difficoltà della sfida contro i rosanero. La partita, che promette intensità e lotta su ogni pallone, andrà in scena alle 15 allo Stadio Barbera e sarà trasmessa su Dazn.

PALERMO – CITTADELLA

Oggi ore 15

Stadio Barbera

Arbitro Fourneau

Assistenti Giallatini-Fontani

IV Uomo Pezzopane

VAR Camplone AVAR Pagnotta

TV Dazn

Prezzi 18-85 euro

Formazioni

Palermo (4-3-3)

Portiere: Desplanches (1)

Difensori: Pierozzi (27), Nedelcearu (18), Nikolaou (43), Lund (3)

Centrocampisti: Segre (8), Gomes (6), Verre (26)

Attaccanti: Insigne (11), Le Douaron (21), Di Francesco (17)

Panchina: 46 Sirigu, 12 Nespola, 32 Ceccaroni, 25 Buttaro, 23 Diakité, 14 Vasic, 29 Peda, 10 Ranocchia, 19 Appuah, 7 Di Mariano, 20 Henry, 9 Brunori

Allenatore: Dionisi

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Baniya, Saric, Lucioni, Blin, Gomis

Cittadella (3-5-2)

Portiere: Kastrati (36)

Difensori: Carissoni (24), Pavan (26), Salvi (2)

Centrocampisti: Masciangelo (32), Branca (23), Tronchin (17), Amatucci (8), Vita (16)

Attaccanti: Rabbi (21), Magrassi (9)

Panchina: 78 Maniero, 28 Rizza, 35 Piccinini, 64 Cecchetto, 19 D’Alessio, 18 Tessiore, 7 Pandolfi, 10 Cassano, 11 Desogus, 20 Voltan, 91 Ravasio

Allenatore: Dal Canto

Squalificati: nessuno

Diffidati: Amatucci, Branca

Indisponibili: Salandro, Negro, Squizzato, Djibril, Casolari, Angeli