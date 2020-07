L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle strategie di mercato del Pamero.

Dalla Reggina, può arrivare il mediano De Rose, ma il Palermo punta anche sul terzino Garufo e sul centravanti Corazza. Si fa anche il nome del centrale difensivo Gasparetto. Dal Vicenza potrebbe essere un’opportunità l’ala Giacomelli (in scadenza di contratto) ma anche il terzino Liviero, mentre per la mediana spunta il nome di Cinelli.

Un obiettivo decisamente più complesso, quest’ultimo, dato che le trattative per il rinnovo con i biancorossi sono ormai alla fase conclusiva.

Sempre per il centrocampo, uno dei nomi che «gravita» attorno al Palermo in queste ore è quello di Agazzi, mediano del Livorno, ma il club non ha ancora preso contatti né con i suoi rappresentanti, né col club toscano, alle prese con le ultime partite del campionato di Serie B – conclude il quotidiano -.