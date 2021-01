L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul centro sportivo del Palermo.

Nella giornata di ieri, nei terreni di Torretta in cui sorgerà l’impianto del club rosanero, era presente Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, a cui la società di viale del Fante si rivolgerà per un finanziamento in vista della creazione dell’opera. Presenti anche Mirri, Sagramola, il sindaco di Palermo Orlando e il vicepresidente della Regione Sicilia Gaetano Armao.





Il club chiederà un finanziamento anche all’Irfis (Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia). L’obiettivo è far partire i lavori in estate.