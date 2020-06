L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Centro Sportivo del Palermo. Il sopralluogo di Mirri e Sagramola al campo “Antonio Li Cauli” di Piana degli Albanesi ha avuto esiti positivi. E’ lì che potrebbe sorgere il nuovo centro sportivo del Palermo, anche se il sindaco Rosario Petta preferisce non sbilanciarsi: «Per adesso incrociamo le dita. C’è stato un primo incontro per far conoscere al presidente Mirri la nostra realtà». L’area consegna un vantaggio economico non indifferente. Qualche mese fa sono stati consegnati i lavori per il rifacimento della struttura, finanziati dall’assessorato regionale del Turismo e dello sport: «Sì, per una cifra inferiore al milione di euro. I lavori riguardano due tribune, le sistemazioni esterne, il parcheggio e il campo». Il resto del progetto del club andrebbe realizzato nei terreni che circondano l’impianto «C’è un’area di espansione destinata ad attrezzature sportive -prosegue il sindaco Petta – e avremmo il piacere di metterla a disposizione del Palermo. Avevo già messo la documentazione a disposizione di Di Piazza, ma oltre che con lui avevo il piacere di parlarne col presidente, cosa fatta prima telefonicamente e poi di persona. Il Palermo farà le proprie valutazioni, giustamente, poi vedremo che possibilità ci sono. Sagramola è rimasto molto colpito, perché non è facile reperire una tale altitudine a così poca distanza da Palermo».